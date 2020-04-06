В Испании 19,4 тысячи медработников заразились COVID-19

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В Испании 19,4 тысячи медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что это более 14% от общего числа заболевших коронавирусом.

По словам представителя координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций минздрава Марии Хосе Сьерры, около 20% инфицированных медработников уже выписаны, 10% были госпитализированы.

Скончались от COVID-19 13 медиков: 11 врачей, медсестра и санитарка.

По состоянию на 6 апреля, в общей сложности в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 13 тысяч человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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