В Москве подтвердили коронавирус у 269 пациентов младше 45 лет

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В Москве 269 человек из 536 новых пациентов, у которых выявили коронавирус, моложе 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как отмечается, всего в Москве зафиксировано 3 893 случая заражения.

6 апреля выявлено 536 новых заболевших. Из них 250 человек — от 18 до 45 лет, 189 — от 46 до 65 лет, 55 — от 65 до 80 лет, 23 — старше 80 лет.

Кроме того, среди зараженных 19 детей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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