В США заразившиеся коронавирусом супруги умерли в один день

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В США муж и жена — Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер, прожившие в браке 51 год, скончались в один день с разницей в шесть минут из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил их сын Бадди Бейкер на своей странице в Twitter.

По словам мужчины, его 74-летний отец и 72-летняя мать скончались 29 марта. Он отметил, что у супругов было отличное здоровье, но в прошлом месяце у них диагностировали легкую пневмонию. Впоследствии они начали чувствовать себя хуже, в больнице у них обнаружили коронавирусную инфекцию.

Стюарта и Эдриан подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они находились в одной палате.

Когда их состояние ухудшилось, родные супругов приняли решение отключить их от ИВЛ.

США — первые в мире по количеству зараженных коронавирусом, их число составляет более 335 тысяч. Скончались от инфекции 9,5 тысячи человек, вылечились более 17 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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