«Самый явный» симптом коронавируса назвали в ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о «самом явном» симптоме нового типа коронавируса COVID-19. Об этом в эфире «России 1» рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде.

Она подчеркнула, что первым симптомом является высокая температура.

Кроме того, после повышения температуры находящийся в группе риска пациент чувствует озноб.

Представитель организации добавила, что такие люди, проснувшись ночью, «не понимают, что происходит», а также плохо себя ощущают.

«Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — уточнила Харрис.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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