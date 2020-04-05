Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

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Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

С 5 апреля 2020 года отменены рейсы авиакомпании S7 между республикой и столицей, до этого все авиарейсы данного направления отменила авиакомпания «Победа», пояснил Хорохордин.

«Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено», – отметил глава региона.

На данный момент в Республике Алтай отсутствуют подтвержденные случаи заражения коронавирусом нового типа, в регионе введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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