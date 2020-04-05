Нарушитель карантина пытался сбежать из Крыма на Украину
Мужчина, нарушивший карантин по коронавирусной инфекции нового типа, был задержан на границе Крыма и Украины, сообщает «Регион.Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нарушитель принудительно доставлен в обсерватор на двухнедельный карантин, ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, сообщил источник.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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