Губернатор Рязанской области взял на контроль дело о расстреле людей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов будет следить за расследованием уголовного дела об убийстве в поселке Елатьма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря чиновника Дениса Арапова.

Он отметил, что губернатору уже доложили о случившемся.

«Николай Любимов следит за расследованием», — сказал Арапов.

По его словам, губернатор поручил утром устроить оперативное совещание для решения вопроса о материальной помощи семьям погибших и жильцам дома, в котором случилась трагедия.

Ранее стало известно, что мужчина расстрелял пятерых людей в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. По версии следствия, убийство было совершено на почве бытового конфликта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью

— Названа причина массового расстрела людей в Рязанской области

— CК возбудил дело после расстрела пяти человек в Рязанской области