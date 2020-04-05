CМИ: коронавирус заподозрили у главы скорой помощи Москвы

РЕН ТВ сообщает, что у руководителя скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили коронавирусную инфекцию.

По данным телеканала, он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

Данную информацию также распространил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Плавунов сдал тест на коронавирус после того, как COVID-19 заподозрили у Дмитрия Гаврилова, который является его заместителем. Также на наличие инфекции проверяют второго заместителя главы столичной скорой помощи, Георгия Введенского.

Как информирует Mash, Плавунов пока работает из своего кабинета дистанционно, поскольку ждет результатов анализа.

Ранее COVID-19 выявили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

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