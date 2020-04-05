Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

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Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля доставили в в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, прокомментировал свое, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.

«Они меня схватили за руки, не дали ни собаку отвести домой, вообще ничего, ни супруге позвонить предупредить», — рассказал Воробьев.

В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора. До 1 мая в городе также запрещено посещение парков и зон отдыха.

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