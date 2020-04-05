Обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя» Петербурга заключили под стражу

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга постановил отправить под стражу бывшего директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которому обвиняется в растрате денежных средств компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Согласно решению судьи, его заключат под стражу до 9 мая.

Как было известно до этого, Александров свою вину в суде не признал.

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