Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе», — заявил доктор.
Он добавил, что вирусы – это инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях.
По словам врача, маску необходимо надевать, когда есть тесный контакт с людьми, которые могут быть заражены. Такая вероятность может быть в метро, магазине и больницах.
При этом маска не может на 100% защитить от вируса, так как вирус меньше, чем поры в самой маске.
Кроме того, Яковлев советует не зацикливаться только на масках, стоит также обрабатывать руки антисептиком или носить перчатки.
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