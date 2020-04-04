В зоне отчуждения в Чернобыле загорелся лес
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В Чернобыле пожарные ликвидируют возгорания в лесу. Об этом сообщает УНИАН.
Спасателям поступила информация о пожаре в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка в 13.22 по местному времени. Верховой лесной пожар возник на площади 20 га.
На данный момент ликвидация пожара продолжается.
«По состоянию на 20.00 верхового пожара не наблюдается», — говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что трудность тушения заключается в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон.
Угрозы населенным пунктам пожар не несет.