Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

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Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево. Они живы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу города Геннадия Панина.

Он уточнил, что шесть человек были спасены. Один из них не пострадал и ушел домой, три человека в настоящее время в реанимации, а двум другим оказали медицинскую помощь.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человек и четверо пострадали.

Как добавила представитель областного главка СК Ольга Врадий, следствие рассмотрит все возможные версии случившегося: утечку газа, неосторожное обращение с газовым оборудованием и т.д.

Известно, что инцидент произошел на улице Гагарина около 13.10 мск. В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа и МЧС. Жильцов уже эвакуировали.

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