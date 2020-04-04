В Москве подтвердили коронавирус у еще 14 детей

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В оперативном штабе рассказали, что за последние сутки в Москве коронавирус подтвердили у 14 несовершеннолетних граждан.

Также отмечается, что почти половина заболевших за сутки в Москве являются людьми до 45 лет. В частности, 210 инфицированных в возрасте от 18 до 45 лет, еще 143 заболевших старше 46 лет, но младше 65. Также вирусом заразились 67 граждан 65+ причем 15 из них — старше 80 лет.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.

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