Пентагон направил в Нью-Йорк военные похоронные команды
close
Американские власти попросили Пентагон перебросить военные похоронные команды в Нью-Йорк, где за последние сутки погибли почти 2 тыс. человек после заражения коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
Как отмечается, Пентагон направил 42 человека в Нью-Йорк, чтобы они помогли местным властям в погребении и кремации тел погибших от коронавируса. До того военные помогали в Виргинии.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Нью-Йорке зарегистрировано 102 987 подтвержденных случаев коронавируса и 2935 случаев смерти.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США от коронавируса скончались свыше 6 тысяч человек
— Почти 2 тыс. человек умерли от коронавируса в Нью-Йорке