Пентагон направил в Нью-Йорк военные похоронные команды

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Американские власти попросили Пентагон перебросить военные похоронные команды в Нью-Йорк, где за последние сутки погибли почти 2 тыс. человек после заражения коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.

Как отмечается, Пентагон направил 42 человека в Нью-Йорк, чтобы они помогли местным властям в погребении и кремации тел погибших от коронавируса. До того военные помогали в Виргинии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Нью-Йорке зарегистрировано 102 987 подтвержденных случаев коронавируса и 2935 случаев смерти.

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