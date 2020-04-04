США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии

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Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США. Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

Он утверждает, что партию масок перехватили Соединенные Штаты. «Мы считаем это актом современного пиратства», — добавил сенатор.

Гайзель заявил, что трансатлантические партнеры не должны допустить во время пандемии коронавируса, чтобы работали «методы Дикого Запада». Он призвал правительство США соблюдать международные правила, а президента Дональда Трампа был солидарным с другими.

По данным издания, заказанные Берлином маски были изготовлены на заводе американской компании в Китае. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом. Однако их якобы конфисковали и отравили из Бангкока в Соединенные Штаты.

В Белом доме отрицают причастность к незаконной конфискации респираторных масок.

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