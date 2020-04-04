В Перу не менее 16 человек скончались от отравления алкоголем
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Не менее 16 человек умерли в регионе Уанкавелика в Перу после алкогольного отравления. Об этом сообщает агентство Andina, ссылаясь на сеть здравоохранения провинции Ангараэс.
По имеющейся информации, они выпили спиртное сомнительного происхождения, пытаясь «обеззаразить» себя и уберечься от коронавирусной инфекции.
Как стало известно, в конце марта в больнице оказались несколько человек. Всего в результате инцидента умерли 16 пациентов. При этом 15 пострадавших все еще находятся в медучреждениях, а одного пациента уже выписали.
Отмечается, что национальная полиция изъяла алкогольные напитки сомнительного происхождения.