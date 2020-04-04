В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному питанию во время пандемии

В Роспотребнадзоре, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, рассказали о правильном питании во время пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в ведомстве, ВОЗ советует помнить о потребностях других людей и не совершать избыточных покупок.

«Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки», — сказали в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что ВОЗ призывает в первую очередь кушать свежие и скоропортящиеся продукты, полезные блюда, пить достаточно жидкости, есть много клетчатки, при этом ограничивая себя в употреблении алкоголя, а также сахара, соли и жиров.