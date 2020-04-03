Одному из погибших от коронавируса в Москве было 34 года

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В результате заражения коронавирусной инфекцией в Москве скончался 34-летний мужчина. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Остальные трое погибших — пациенты от 80 до 86 лет.

В оперштабе уточнили, что у погибшего мужчины также были зафиксированы проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

Также пациент страдал хроническим бронхитом, у него зафиксировано кровоизлияние, отек легких и головного мозга.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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