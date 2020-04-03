Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.

Он объяснил, что жители столицы могут использовать автомобили, чтобы доехать до работы или магазина. Однако устраивать «массовые катания» запрещено.

По словам мэра, отслеживать активность личного транспорта будут по системе центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора. С ее помощью можно увидеть, как ведет себя каждый автомобиль.

Собянин уточнил, что собираться компаниями в одной машине тоже нельзя. В таком случае лучше передвигаться на общественном транспорте.

Ранее спикер Мосгордумы заявил, что москвичи смогут совершать поездки в личном транспорте только с теми, с кем они вместе находятся в самоизоляции.

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