Власти не планируют закрывать границы Петербурга из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что закрывать границы города не планируют. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам Беглова, введенных ранее мер достаточно, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на данном этапе.
Губернатор рассказал, что в Санкт-Петербурге подготовлено 2715 больничных мест для пациентов с COVID-19, а к маю число специальных коек достигнет 6500. Кроме того, для борьбы с инфекцией выделено 1870 аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется приобрести еще 144.
Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург готов обеспечить лечение граждан в период пандемии.
В России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 вылечились, 34 умерли.
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