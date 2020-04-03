Власти не планируют закрывать границы Петербурга из-за коронавируса

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что закрывать границы города не планируют. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Беглова, введенных ранее мер достаточно, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на данном этапе.

Губернатор рассказал, что в Санкт-Петербурге подготовлено 2715 больничных мест для пациентов с COVID-19, а к маю число специальных коек достигнет 6500. Кроме того, для борьбы с инфекцией выделено 1870 аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется приобрести еще 144.

Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург готов обеспечить лечение граждан в период пандемии.

В России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 вылечились, 34 умерли.

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