Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором обозначаются правила поведения для граждан России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, постановление обязывает граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрещает распространять недостоверную информацию о ЧС, препятствовать деятельности правоохранителей, сотрудников общественного транспорта и должностных лиц, а также создавать угрозу общественной безопасности в любом виде.
Запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС.
Постановление вступило в силу в день его опубликования.
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