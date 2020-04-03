Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/13018459/RIAN_6202515.HR-pic905-895x505-10196.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором обозначаются правила поведения для граждан России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, постановление обязывает граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрещает распространять недостоверную информацию о ЧС, препятствовать деятельности правоохранителей, сотрудников общественного транспорта и должностных лиц, а также создавать угрозу общественной безопасности в любом виде.

Запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС.

Постановление вступило в силу в день его опубликования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу

— В Ленинградской области введут локальный режим ЧС на предстоящей неделе

— Кремль ежечасно отслеживает ситуацию с коронавирусом