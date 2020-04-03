В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/12151951/upload-RIAN_5737607.HR-pic905-895x505-30144.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

«Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, необходимость в продолжении данного режима исчезнет, когда люди будут заражаться в меньшем количестве. Он пояснил, что именно об этом говорил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего видеообращения к гражданам.

Песков добавил, что 2 апреля руководители регионов получили дополнительные полномочия, за счет которых они должны принять меры по борьбе с пандемией.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нерабочие дни: сколько потеряет экономика России

— Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца

— Путин: нерабочая неделя показала, что удается снизить риски по коронавирусу