Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Экс-министр сказала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа по груди. В ответ мужчина дважды дал пощечину супруге.
Майлингер утверждает, что пытался успокоить жену. По его словам, Кнайсль в последнее время сильно переживает из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Полиция выписала запрет на пребывание в одном доме и приближение.
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