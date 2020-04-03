Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.

Экс-министр сказала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа по груди. В ответ мужчина дважды дал пощечину супруге.

Майлингер утверждает, что пытался успокоить жену. По его словам, Кнайсль в последнее время сильно переживает из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Полиция выписала запрет на пребывание в одном доме и приближение.

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