В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек
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В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 2301, пишет министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.
В Индии выздоровели 156, скончались 56 человек. В стране введен трехнедельный режим самоизоляции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 3548, скончались 30 человек.
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