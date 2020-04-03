Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

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Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Приморского края.

Двенадцать пассажиров, прибывших их Бангкока, самовольно покинули аэропорт Владивостока, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, введенной для всех прибывших из-за рубежа граждан связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

На данный момент все нарушители найдены и изолированы, говорится в заявлении правительства региона.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.