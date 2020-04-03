Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

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Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.

В этот день все государственные флаги на территории страны и в ее зарубежных представительствах будут приспущены, все развлекательные мероприятия отменены. Утром жителей Китая ожидают три минуты молчания в знак скорби о жертвах заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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