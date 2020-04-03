В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

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Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

С 3 апреля в Чечне вводится запрет на движение по улице с 20.00 до 08.00 для транспорта и пешеходов, сказано в сообщении.

Кроме того, с 5 апреля республика ограничивает въезд для транспорта и прибытие граждан на территорию региона. При этом жителям Чечни, планирующим вернуться домой, рекомендуется сделать это до введения ограничительных мер, отметил Кадыров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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