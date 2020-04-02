Бастрыкин возбудил дело против задержанных за крупную взятку офицеров МВД

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Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении замначальника Следственного департамента МВД России генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова, Александра Красовского и старшего следователя по особо важным делам СК МВД России Александра Брянцева по делу владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в СКР.

По их данным, дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», наказание по которой предполагает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что офицеров подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве Худояна.

По словам защищающего Бирюкова адвоката Павла Лапшова, никакого состава преступления и доказательств к причастности офицеров к преступлению нет.

«Они попытались навести порядок, забрав дело в Следственный департамент, и за это привлечены к уголовной ответственности», заявил Лапшов.

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