В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

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Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху. Об этом он рассказал в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru

Митрополит предположил, что на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране многим прихожанам придется ограничить празднование священного праздника телетрансляцией патриаршего богослужения. Однако традиционное освящение куличей состоится.

По словам митрополита, перед Пасхой Патриарх Московский и всея Руси даст рекомендации, как встречать праздник в сложившихся обстоятельствах.

Он добавил, что временно не будет совершаться таинство причастия, чтобы не способствовать распространению инфекции.

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