В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху. Об этом он рассказал в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru
Митрополит предположил, что на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране многим прихожанам придется ограничить празднование священного праздника телетрансляцией патриаршего богослужения. Однако традиционное освящение куличей состоится.
По словам митрополита, перед Пасхой Патриарх Московский и всея Руси даст рекомендации, как встречать праздник в сложившихся обстоятельствах.
Он добавил, что временно не будет совершаться таинство причастия, чтобы не способствовать распространению инфекции.
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