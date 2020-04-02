Кадыров: ситуация с коронавирусом в Чечне требует более строгих карантинных мер

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает решение президента России Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля из-за коронавируса необходимым и оправданным. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сложившаяся в регионе ситуация требует введения более строгих карантинных мер <...> Эти действия продиктованы необходимостью обезопасить и народ», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в Чечне созданы оперативный штаб по недопущению завоза и распространению COVID-19 и антикризисный штаб по поддержке экономики региона. Он также напомнил о действии на территории региона режима полной изоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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