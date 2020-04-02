Рошаль дал рекомендации по восстановлению для переболевших пневмонией детей
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Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал рекомендации по восстановлению здоровья детей после пневмонии. Об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва».
Детям необходимо соблюдать строгий режим сна и бодрствования, полноценно питаться и заниматься дыхательной гимнастикой 2-3 раза в день, сообщил Рошаль. Витаминотерапия также будет полезной в процессе восстановления.
Доктор добавил, что детей необходимо изолировать от носителей любых инфекций.
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