Скончавшаяся пермская журналистка с коронавирусом часто болела

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Зараженная коронавирусом главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, которая умерла от пневмонии, часто болела. Об этом «Газете.Ru» рассказали ее знакомые.

«По моим впечатлениям, да. Довольно часто болела, но, конечно, не настолько, чтобы сказать постоянно. У нас ведь есть длительный сезон простуд и ОРВИ. В это время почти все болеют», — сказала подруга журналистки.

Это подтвердила и коллега Петровой, однако уточнила, что женщина не курила и вела активный образ жизни.

«Она не курила. Могу только сказать, что болела довольно часто. Про хронические заболевания не знаю», — пояснила собеседница издания.

Анастасия Петрова умерла в больнице 31 марта. Позднее стало известно, что двусторонняя пневмония, ставшая причиной летального исхода, была вызвана коронавирусной инфекцией.

При этом сама журналистка еще за три дня до смерти сообщила, что вторичный тест на COVID-19 оказался положительным.

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