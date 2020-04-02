В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

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Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее городской суд Медвежьегорска освободил его от наказания в связи с состоянием здоровья. Колтырин находился в республиканской больнице №2 УФСИН по Карелии.

«Умер сегодня ночью», — заявил собеседник агентства.

Колтырин и его подельник были осуждены по статьям «Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Суд приговорил их к девяти и одиннадцати годам общего режима.

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