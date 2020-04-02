Синоптики прогнозируют морозные ночи в апреле

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В Росгидромете прогнозируют, что в апреле будут морозные ночи, а днем температура не поднимется выше +10°С, передает ТАСС.

Как отмечается, преобладающая температура в темное время суток составит от +1°С до -5°С. Днем воздух будет прогреваться в среднем до +10°С.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы. При этом, таких сильных температурных аномалий, как в предыдущие месяцы в апреле не ожидается.

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