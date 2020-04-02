Пациентов онкоцентра Блохина изолировали из-за сотрудника с коронавирусом

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В отделение химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина перестали госпитализировать людей из-за того, что у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе центра.

После случившегося все сотрудники отделения химиотерапии были отправлены на карантин. У них возьмут тесты на наличие инфекции.

Также на данный момент всех пациентов отделения изолировали в палаты и взяли под медицинское наблюдение.

«Лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений», — добавили в пресс-службе. Медикам выдали специальные защитные костюмы, а их перемещение по центру ограничено.

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