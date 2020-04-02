Умерших от коронавируса москвичей будут хоронить в закрытых гробах

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Москвичей, которые умерли от коронавирусной инфекции, будут хоронить в закрытых гробах с целью недопущения распространения вируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

Как отмечается, родственники также должны будут предоставить справку с диагнозом умершего при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг.

По данным «Ритуала», решение о захоронении в закрытом гробу принято в соответствии с рекомендацией Минздрава.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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