Умерших от коронавируса москвичей будут хоронить в закрытых гробах
Москвичей, которые умерли от коронавирусной инфекции, будут хоронить в закрытых гробах с целью недопущения распространения вируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».
Как отмечается, родственники также должны будут предоставить справку с диагнозом умершего при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг.
По данным «Ритуала», решение о захоронении в закрытом гробу принято в соответствии с рекомендацией Минздрава.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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