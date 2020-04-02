Второй пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае

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В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региональных властей о ситуации по распространению COVID-19.

Первый летальный исход от вируса в регионе был зафиксирован 31 марта. У пациента было онкологическое заболевание четвертой стадии.

Отмечается, что в настоящее время в Пермском крае выявлено 14 подтвержденных случаев заражения, из них 11 человек проходят лечение, один выздоровел.

«Два летальных исхода. За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще десять пациентов с подозрением на коронавирус находятся в стационаре. 3511 человек — на домашнем карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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