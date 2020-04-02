Венесуэла выразила готовность сотрудничать с США по антинаркотической операции

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Власти Венесуэлы оценили заявление президента США Дональда Трампа о начале антинаркотической операции на Западном полушарии. Глава МИД страны Хорхе Арреас опубликовал соответствующее коммюнике в своем Twitter.

Правительство Венесуэлы приветствовало данные меры и выразило готовность сотрудничать по данному вопросу.

Кроме того, страна выразила готовность к «координации для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе».

В документе подчеркивается, что наркобизнес развивался на территории союзника и партнера США — Колумбии.

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