Венесуэла выразила готовность сотрудничать с США по антинаркотической операции
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Власти Венесуэлы оценили заявление президента США Дональда Трампа о начале антинаркотической операции на Западном полушарии. Глава МИД страны Хорхе Арреас опубликовал соответствующее коммюнике в своем Twitter.
Правительство Венесуэлы приветствовало данные меры и выразило готовность сотрудничать по данному вопросу.
Кроме того, страна выразила готовность к «координации для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе».
В документе подчеркивается, что наркобизнес развивался на территории союзника и партнера США — Колумбии.
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