Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

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Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать «итальянский сценарий» в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Politeka.

По его мнению, повторение опыта коллег из Италии может стать вероятным сценарием, который спровоцируют действия украинских властей и «беспомощность правоохранительных органов».

Он отметил, что властям необходимо организовать работу для граждан так, чтобы коронавирус не распространялся.

«Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем», — добавил Мосийчук.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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