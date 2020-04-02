Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать «итальянский сценарий» в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Politeka.
По его мнению, повторение опыта коллег из Италии может стать вероятным сценарием, который спровоцируют действия украинских властей и «беспомощность правоохранительных органов».
Он отметил, что властям необходимо организовать работу для граждан так, чтобы коронавирус не распространялся.
«Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем», — добавил Мосийчук.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский нашел сходство между коронавирусом и радиацией
— На Украине число заразившихся коронавирусом приближается к 800
— Кличко предрек Киеву катастрофу, если не прекратятся «тусовки» и «шатания»