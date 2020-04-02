Bloomberg: разведка США заподозрила Китай в искажении данных по коронавирусу

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Американская разведка передала администрации США данные о том, что Китай искажает информацию о распространении нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению собеседника агентства, китайские власти публиковали неполные данные о ситуации как с зараженными, так и с жертвами намеренно.

Однако источник подчеркнул, что доклад разведки США является секретным, поэтому он не привел конкретных данных по этому вопросу.

Знакомый с докладом источник добавил, что документы на прошлой неделе были переданы в Белый дом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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