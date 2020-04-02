В ФНБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал, когда в России закончится вспышка нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Первого канала».

Он отметил, что в России пока не пройден пик распространения заболевания. Инфекционист уточнил, что этой стадии Россия достигнет по меньшей мере в середине следующей недели.

При этом вспышка, по его словам, должна завершиться к лету.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — подчеркнул Никифоров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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