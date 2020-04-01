В Минздраве предупредили, что коронавирус передается половым путем
Главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь предупредил россиян о том, что COVID-19 может передаваться половым путем, сообщает «Интерфакс».
«Конечно, коронавирус передается половым путем», — сказал Пушкарь.
Он также отметил, что, несмотря на то, что способ передачи инфекции при половом контакте не является основным, но о нем следует помнить, находясь на карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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