В Минздраве предупредили, что коронавирус передается половым путем

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Главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь предупредил россиян о том, что COVID-19 может передаваться половым путем, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, коронавирус передается половым путем», — сказал Пушкарь.

Он также отметил, что, несмотря на то, что способ передачи инфекции при половом контакте не является основным, но о нем следует помнить, находясь на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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