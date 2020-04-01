Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников уволился по собственному желанию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение и освободил от должности заместителя министра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Документ появился на портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что Костенников уволен «по его просьбе».

Стоит отметить, что Костенников был на этой должности с июля 2013 года.

Распоряжение датировано 31 марта.

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