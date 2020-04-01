Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников уволился по собственному желанию
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение и освободил от должности заместителя министра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Документ появился на портале правовой информации.
В распоряжении отмечается, что Костенников уволен «по его просьбе».
Стоит отметить, что Костенников был на этой должности с июля 2013 года.
Распоряжение датировано 31 марта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
— Мишустин снял Сторчака с должности замглавы Минфина
— Экс-замминистра финансов Сторчак высказался о новом месте работы