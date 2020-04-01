Более полусотни людей заразились коронавирусом в одной больнице Сыктывкара

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Более 50 случаев заражения выявлено в рамках одной больницы в Сыктывкаре, из них 32 — за последние 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.

Местные СМИ пишут, что пациентов мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы в город, данную информацию не подтверждают и не опровергают местные власти.

«Все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы <...> Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», — заявили в оперативном штабе.

В настоящее время в Республике Коми подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, 1 человек выздоровел, никто не погиб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.