Российские аэропорты снизили пассажиропоток на 75%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/12485203/RIAN_5921021.HR-pic905-895x505-62168.jpg">

Общий пассажиропоток в марте 2020 года упал на 75%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Международной ассоциации аэропортов (МАА).

По данным МАА, за последние 24 часа пассажиропоток в крупных российских аэропортах упал еще на 5%.

«Отрасль завершила март на уровне «минус» 75%», — добавили в ассоциации.

Стоит отметить, что учитывалась ситуация в 32 крупных российских аэропортах, в том числе в столичных Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Россия приостановила авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, за некоторым исключением. Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

— Россия прислала в США самолет с медоборудованием

— В Италию прилетел последний российский самолет ВКС с медпомощью