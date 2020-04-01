Российские аэропорты снизили пассажиропоток на 75%
Общий пассажиропоток в марте 2020 года упал на 75%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Международной ассоциации аэропортов (МАА).
По данным МАА, за последние 24 часа пассажиропоток в крупных российских аэропортах упал еще на 5%.
«Отрасль завершила март на уровне «минус» 75%», — добавили в ассоциации.
Стоит отметить, что учитывалась ситуация в 32 крупных российских аэропортах, в том числе в столичных Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Россия приостановила авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, за некоторым исключением. Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.
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