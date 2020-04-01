Всех находящихся на карантине россиян обяжут вести журнал о самочувствии

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Все россияне, которые находятся на карантине, будут обязаны заполнять журнал о самочувствии, а также подтверждать то, что они находятся дома. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, цитирует его «Интерфакс».

По его словам, граждане должны будут отмечаться через портал «Госуслуг» о нахождении дома на карантине и сообщать об изменениях в самочувствии. Такие меры необходимы для предотвращения увеличения числа заразившихся коронавирусом, добавил он.

Мишустин уточнил, что система, которую в настоящее время внедряет Минкомсвязи, будет собирать сведениях о жителях, возвращающихся из-за границы в Россию. Кроме того, с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего россиянина на карантине.

«В случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — подчеркнул премьер-министр.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

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