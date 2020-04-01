В Хакасии ограничивают продажу алкоголя из-за коронавируса

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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов ввел ограничения на продажу алкогольной продукции в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в «Вконтакте».

Продажа алкоголя на территории республики будет разрешена только с 10.00 до 15.00. Ограничения вступят в силу со 2 апреля.

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«Соответствующее изменение внесено в действующее постановление республиканского правительства о режиме повышенной готовности», — написал Коновалов.

За нарушения запрета предприниматели и продавцы будут подвергаться санкциям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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