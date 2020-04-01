Меджлис** переносит «марш на Крым»
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Лидер запрещенного меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России)* в России Рефат Чубаров объявил о переносе «Марш достоинства» в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По предыдущему плану, марш должен был состояться 3 мая. В настоящее время он перенесен на неопределенный срок.
«Новую дату определит эпидемиологическая ситуация в Украине», — отметил Чубаров.
Меджлис крымскотатарского народа (организация запрещена в России)* — запрещенная в России организация.
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