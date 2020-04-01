Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

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Жителей России старше 65 лет с признаками ОРВИ будут обязательно проверять на наличие коронавирусной инфекции. Постановление «О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса» подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Она поручила губернаторам проследить, чтобы россияне старше 65 лет, обратившиеся за помощью медиков с симптомами респираторного заболевания, прошли лабораторное обследование на COVID-19.

Также обязательно проверять на COVID-19 будут вернувшихся в РФ с признаками респираторных заболеваний, контактировавших с заразившимися коронавирусом, граждан с диагнозом «внебольничная пневмония». Кроме того, Попова постановила сделать лабораторный анализ всем находящимся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и персоналу при условии, что у них появились симптомы ОРВИ.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля.

По последним данным, в России заразились вирусом более 2,3 тыс. человек, при этом вылечился 121 человек, а умерли — 23.

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